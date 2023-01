Nuovo gestore per la biblioteca Appalto vinto dalla Coop Le Pagine

L’appalto della gestione esterna della biblioteca comunale si è concluso, il 29 dicembre, con l’aggiudicazione definitiva dell’appalto alla cooperativa sociale Le Pagine Onlus. Gestirà la biblioteca e il servizio dell’archivio storico comunale dal primo gennaio di quest’anno al 31 dicembre del 2024. Un appalto che si rinnova nel segno della continuità. Alla gara si erano presentate anche altre realtà, ma la cooperativa, che ha gestito la biblioteca in questi anni, ha presentato quella che la commissione aggiudicatrice ha valutato come la migliore. L’impegno di spesa che mette in campo il comune di Bondeno in questo tempo è di 125 mila euro. La Biblioteca comunale di Bondeno è una biblioteca di pubblica lettura, con un patrimonio di carattere generale e moderno, collocato a scaffale aperto. La sede, nel centro del capoluogo, è costituita da un edificio ad un piano, circondato da un ampio parco attrezzato per letture e attività. Gli spazi interni per il pubblico occupano 415 metri quadrati, con circa 100 posti di lettura, due postazioni internet per gli utenti e connessione wifi. Sono presenti anche una sezione ragazzi e una sezione dedicata alla documentazione locale. La Biblioteca è un servizio comunale, le cui attività e progetti sono orientati prevalentemente alla diffusione e promozione della lettura e dell’informazione oltre che alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio. Nella stessa sede è presente anche l’Archivio storico comunale, i cui documenti sono consultabili su appuntamento. Il giardino esterno, soprattutto durante il periodo estivo, diventa sede di lettura, di presentazione di libri, di iniziative didattiche di promozione alla lettura per i bambini, si spettacoli di burattini. La sede interna invece, ospita tutto l’anno lo scandire di mostra anche di pittura e di eventi, con presentazioni, soprattutto la domenica, di libri e autori. Tra le sezioni particolari, scaffali dedicati alla storia locale ma anche alla documentazione che racconta il terremoto del 2012 e la ricostruzione.

Claudia Fortini