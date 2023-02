Nuovo gestore per la piscina da giugno Il Comune deve pagare

Alla fine di maggio cambierà nuovamente la gestione della piscina comunale di Codigoro e quindi il Comune dovrà cercare un nuovo gestore per un impianto natatorio che sicuramente necessità di manutenzione. E’ quanto emerge dalla determinazione che ha per oggetto la risoluzione per "mutuo consenso" del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale stipulato con la Nuova Sportiva. Inizialmente la diatriba sorta fra la società e l’amministrazione comunale era dovuta al covid e l’aumento delle materie prime, che avevano quasi triplicato i costi per le gestione. Vari incontri fra le parti per trovare un accordo, inizialmente entrambe avevano messo in campo i rispettivi legali. A conclusione della disputa è stato trovato l’accordo su un importo stabilito di circa 132.000 euro che il comune verserà alla Nuova Società Sportiva "a tacitazione di ogni pretesa inerente lo squilibrio economico di cui alla originaria proposta di revisione e per gestire l’impianto natatorio" fino al 31 maggio.