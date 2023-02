Nuovo hub formativo per i giovani "La scelta giusta dopo le medie"

Un nuovo hub formativo propedeutico per ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado è stato inaugurato ieri mattina a Codigoro, presso la sede Fondazione San Giuseppe Cfp C.e.s.t.a. L’obiettivo è dare concretezza alle politiche a sostegno della formazione delle ragazze e dei ragazzi e contrastare il desolante fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica, da parte dei sindaci del Basso Ferrarese, assieme alla Regione e la stessa Fondazione. Un Taglio del nastro alla presenza della Presidente Nadia Romeo e la direttrice, Patrizia Forlani, il presidente della Provincia Gianni Michele Padovani, i sindaci di Codigoro Alice Zanardi, di Goro Maria Bugnoli, di Fiscaglia Fabio Tosi, di Tresignana Laura Pirelli di Copparo Fabrizio Pagnoni del consigliere regionale Marco Fabbri e del presidente ASP del Delta, Davide Nardini. Un abbandono scolastico, che tocca, in alcuni comuni punte del 30% rispetto al 21% di altri ed all’11% della media regionale. "E’ un giorno di festa per il territorio - ha commentato Nadia Romeo, Presidente della Fondazione - perchè premia il risultato ottenuto grazie all’impegno dei sindaci e alla volontà della Fondazione, finalizzata a calare, a livello locale, un progetto sperimentale, che risponde a precise esigenze ed istanze di formazione pervenute." Il nuovo hub, avviato in forma sperimentale dal corrente anno scolastico, dopo che CFP Cesta aveva raccolto le prime 21 adesioni è perfettamente in linea con il patto educativo di comunità.