Nuovo illuminazione al Bulgarelli. Oltre 300mila euro per lo stadio

Fumata bianca per lo stadio Bulgarelli: ok al co-finanziamento regionale e al Bulgarelli arriva il nuovo impianto di illuminazione con nuove torri faro. Il Sindaco Accorsi: "Risultato storico, un altro problema ventennale della città che verrà risolto". E’ stato infatti ottenuto un contributo regionale relativo alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva, che ha portato al Comune di Cento un contributo pari a 330mila euro, finanziando al 70% il rifacimento completo delle torri faro e dell’impianto di illuminazione dello Stadio Bulgarelli, che coi suoi oltre 50 anni non era più in grado di garantire nessuno standard di omologazione né poteva essere riparato.

Con questo intervento, lo stadio, impianto unico in zona capace di accogliere oltre 1000 spettatori, gioverà anche di un impianto di illuminazione nuovo, sicuro e altamente efficiente. "Sono veramente felice - dice il vicesindaco Vito Salatiello - Questo intervento metterà la parola fine ad un disagio che va avanti da decenni, guardando al futuro: il nuovo impianto ridurrà di oltre il 60% il dispendio energetico, avrà costi di manutenzione irrisori per i prossimi 25 anni e consentirà qualsiasi tipo di attività serale. Questo intervento si affianca ai relamping di Renazzo e Alberone, oltre al Parco del Reno, Corporeno e Spallone già in corso di esecuzione. Siamo al lavoro per risolvere anche la questione dei 5 impianti rimanenti, certo di arrivarci entro il termine del mio mandato. Interventi come questo, si vedono meno, ma testimoniano la costante attività di ascolto e la concretezza che cerchiamo di dare al nostro operato, questo risultato è anche una risposta a tutti quanti cercano di banchettare su problemi vecchissimi, ai quali non si sono mai posti il problema di dare risposta quando dovevano farlo".

Poi la conclusione del sindaco. "Questa è un’ottima notizia per Cento e per lo sport - sottolinea Edoardo Accorsi - Con l’intervento sullo stadio Bulgarelli centriamo un altro obiettivo che ci eravamo posti a inizio mandato, e che oggi possiamo dire mantenuto. Restituire funzionalità e sicurezza a un impianto storico della città, anche attraverso una nuova illuminazione efficiente, è un passo importante per tutta la comunità".