Nuovo impianto idrovoro. Lunedì il via al cantiere

Arriva la posa della prima pietra di un impianto idraulico che saprà scrivere, tra irrigazione dei campi e sicurezza idraulica nei momenti di piena, la vita e l’economia di chi abita queste terre di pianura e di fiumi. Lunedì, alle 10.30, all’Impianto Pilastresi di via Anime Condotti a Stellata, il Consorzio di Bonifica Burana dà inizio, in forma ufficiale e alle presenza delle autorità, alla partenza del cantiere del "Nuovo impianto idrovoro Cavaliera". E’ stato finanziato per 68 milioni di euro da Pnrr, Italia Domani Piano di Ripresa e Resilienza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli interventi di miglioramento del Sistema Irriguo e di Scolo del Bacino Burana-Po di Volano. Sarà al servizio di un’area di 324.000 ettari popolata da 335.000 abitanti.

E’ una delle più grandi opere pubbliche che mai sia stata vista nel territorio in questo mezzo secolo di storia. Verrà realizzato a Bondeno, in località Malcantone a potenziamento del polo Pilastresi di Stellata. Un impianto storico che in questo modo raddoppia. Avrà la capacità di scolare sino a 60 metri cubi al secondo, le acque del bacino delle acque basse dei territori modenese, mantovano e ferrarese.

"Sarà costituito – come aveva spiegato l’ingegnere Cinalberto Bertozzi – da 12 pompe. Lo scolo avverrà tramite sollevamento meccanico. Il 50% dei gruppi è automatico in funzione dei livelli idrici e il restante 50% sarà attivato manualmente per le emergenze".

"Il nostro territorio si dimostra dinamico e un punto nevralgico per la gestione delle acque – sottolinea il sindaco Simone Saletti –. E’ un impianto per prevenire le problematiche al reperimento dell’acqua in tempi di siccità e per la sicurezza idraulica del nostro territorio e dei territori limitrofi.

L’alluvione della Romagna ce lo ricorda. E’ un investimento importante – sottolinea il sindaco di Bondeno –, un’opera di prevenzione perfettamente inserita dal punto di vista paesaggistico che vedrà la luce in tempi record".

Non è tutto: "Verranno realizzati due nuovi ponti nella zona di Borgo Scala – ricorda Saletti – un nuovo canale e una rotonda sulla strada provinciale".

Da qui "Un plauso alle capacità del Consorzio Bonifica Burana – sottolinea Saletti – per essere riuscita ad ottenere un così importante progetto del Pnrr. Ci tranquillizza poi – aggiunge – che tra le ditte che realizzeranno l’opera ci sia quella che ha realizzato il nuovo Ponte Bononi (ex ponte Rana ndr.) e questo ci dà conforto sulla serietà e la certezza dei tempi".

