Nuovo impiego per sei apprendisti: "Sinergia tra Comune e aziende"

Sei apprendisti assunti nelle aziende del territorio: è entrata nel vivo l’iniziativa del nuovo percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per "Tecnici di disegno e della progettazione industriale" per l’Industria 4.0, strutturato da Aeca - Città del ragazzo con il patrocinio del Comune di Portomaggiore, e in cui le aziende del settore meccanico del territorio portuense sono protagoniste. Il 21 gennaio infatti, si è svolto in municipio l’incontro tra le aziende e i candidati che dà ufficialmente inizio all’attività che partirà entro la fine del mese, alla presenza dei responsabili di Aeca Riccardo Mingozzi e Giovan Vito Laudicina.

La fase di reclutamento partita a luglio si è conclusa e dunque da inizio febbraio gli apprendisti inizieranno il percorso all’interno delle aziende. I sei giovani partiranno subito con un contratto in apprendistato e svolgeranno la loro attività di 800 ore per metà in azienda e per metà in formazione in aula.

Il programma del corso è stato definito in dettaglio assieme alle aziende coinvolte e tarato sulle loro esigenze specifiche, soprattutto per la necessità di operare su macchine a controllo numerico. Le aziende coinvolte sono Sa.Ma., CPM, Mida2000, RCM, Stil.Mec, Tiemme. Il sindaco Dario Bernardi era presente all’incontro ed è soddisfatto per la partenza del percorso, iniziato su impulso del Comune, dopo la richiesta di alcune aziende in difficoltà a trovare manodopera: "Ringrazio nuovamente le aziende coinvolte perché hanno mostrato fin da subito propositività e collaborazione, sono molto soddisfatto di questa sinergia tra Comune, ente di formazione, e aziende. Ringrazio anche Aeca per tutta la fase di strutturazione e finanziamento del percorso tramite i fondi regionali a disposizione. Con questo strumento cerchiamo di offrire una opportunità di lavoro a giovani e una possibilità di crescita alle aziende.

Naturalmente ci auguriamo rappresenti una bella esperienza per tutti, di fatto è già una ottima chance, perché i ragazzi partono già con un contratto vero e proprio". L’Ifts è stato finanziato da un bando della Regione attraverso fondi europei Fse, con il fine di sostenere e promuovere l’istituto dell’apprendistato di I livello per consentire ai giovani di acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore e per valorizzare l’impegno delle imprese a sostenere un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

Franco Vanini