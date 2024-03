Nuovo incarico al Cus: Garbellini segretario generale

Novità in ambito dirigenziale in casa Cus Ferrara. In attesa delle prossime elezioni del 18 aprile, che andranno a definire presidenza e consiglio direttivo per il prossimo triennio, i vertici societari si sono arricchiti di una figura di esperienza specifica che sarà molto utile soprattutto in vista dei cambiamenti cui sarà soggetto il Cus a partire dai prossimi mesi. Si tratta di Cinzia Garbellini, bolognese, con una grande esperienza maturata nel Cus Bologna e che a Ferrara rivestirà il ruolo direttivo di segretario generale.

"Il Cus Ferrara sta effettuando un percorso di riposizionamento come figura globale di riferimento per essere vero partner di Unife per tutto quel che concerne lo sport e per questo motivo si è sentita la necessità di integrare le risorse umane inserendo nella dirigenza una nuova figura", ha detto il presidente cussino Giorgio Tosi nel presentare la nuova arrivata.