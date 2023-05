Nuovo infermiere di famiglia e comunità

Ancora un altro infermiere di famiglia e comunità arriva nel Ferrarese. È partito lunedì scorso il nuovo servizio dell’Infermiere di famiglia e di comunità (IFEC) a Santa Maria Codifiume, località del Comune di Argenta. Il servizio ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità di Argenta attraverso un’assistenza sempre più proattiva e vicina al paziente sul territorio.

L’Infermiere di famiglia e comunità è una figura professionale che nel Ferrarese è operativa dal dicembre 2021 e si sta espandendo in tutti i comuni della provincia. Il sindaco di Argenta Andrea Baldini esprime soddisfazione per la presenza del servizio in una frazione del comune e afferma: "L’infermiere di comunità è un progetto di cui il territorio, le nostre comunità hanno bisogno. La Regione e le nostre Ausl sono in grado di prendere in carico il cittadino, con il rispetto e il riguardo dei bisogni specifici. Da sempre diciamo che la medicina deve essere più vicina ai cittadini e grazie all’infermiere di famiglia andiamo finalmente in maniera decisa in questa direzione". L’ambulatorio IFEC si trova a Santa Maria Codifiume in via Fascinata 32B e funziona grazie agli infermieri Tiziana Dal Pozzo e Daniela Pieraccini (foto). Contatti: cellulare 3317488378 – [email protected] Il servizio ha i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, mentre il sabato dalle ore 8 alle ore 12.