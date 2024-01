Nuovo look in viale Roiti. Zoom su marciapiedi e asfalto

ARGENTA

Nuovo look per il centro di Argenta. Sono cominciati ieri i lavori di riqualificazione in viale Roiti, nel tratto compreso tra via Travasoni e via Matteotti. L’opera, che dovrebbero durare all’incirca due settimane, prevede l’allargamento di un marciapiede fino all’incrocio con via Travasoni, oggi molto stretto, la riqualificazione di quello sul lato opposto e l’asfaltatura del manto stradale in via Matteotti, dall’incrocio con viale Roiti fino all’altezza dell’ex edicola. Inoltre, a lavori ultimati anche la viabilità subirà un cambiamento: in viale Roiti sarà infatti istituito un senso unico di marcia verso il centro.

"Questo nostro intervento – spiega le finalità dell’operazione viaria Sauro Borea (foto), vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - si pone in continuità con la riqualificazione di via Mazzini. Entrambi i lotti, a cui ne seguirà un terzo che prevede la sistemazione di via Matteotti nel tratto di fronte al plesso scolastico, sono finanziati dalla legge regionale 41, grazie alla quale siamo stati in grado di intervenire senza intaccare le finanze comunali. Tutte queste opere si pongono nell’ottica di fornire ulteriore sicurezza e decoro del centro cittadino di Argenta".

f.v.