Nuovo look per Palazzo Bellini. Investimento da oltre 5 milioni

Con un investimento di cinque milioni e 750mila euro verrà effettuato un nuovo look all’arena di Palazzo Bellini, per consentire la realizzazione di spettacoli importanti e di sempre maggiore qualità. L’intervento prevede un nuovo impianto di illuminazione e nuove sedute più comode per il pubblico. Sarà inoltre ristrutturata e ampliata con un foyer per il museo "in movimento" l’attuale sede della Nave romana che consentirà ai visitatori di vedere e seguire le fasi del restauro, in corso d’opera da parte della Sovrintendenza, della storica imbarcazione. L’ampliamento dell’edificio sul fronte dell’arena potrà essere utilizzato altresì come salone espositivo. Si tratta delle opere in corso di realizzazione al "Comparto Bellini", finanziate da un fondo del Piano nazionale per gli investimenti complementari su progetto dell’architetto Michele Sgobba della società Finepro, per dare all’intero complesso, sito storico culturale fra i più importanti della città, un aspetto più moderno e al passo con i tempi per quanto riguarda i musei aperti alle visite dei turisti. Nel padiglione ad archi del "comparto Bellini", oltre alle opere di ristrutturazione, comprese quelle relative agli adeguamenti normativi sismici della struttura, saranno realizzati anche i servizi, funzionali a tutte le esigenze del nuovo polo museale per chi frequenterà questi ambienti, luogo di arte, cultura e spettacolo. I lavori, nel Padiglione ad archi, prevedono anche un collegamento al piano superiore, con la parte retrostante alla sala polivalente. "E’ un intervento di ristrutturazione e rigenerazione urbana - spiega il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri - che renderà anzitutto funzionale e fruibile l’intero comparto e tutti gli edifici che prima erano in uno stato di abbandono e inutilizzati da sempre".

Claudio Castagnoli