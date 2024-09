Nuovo look per Palazzo Gulinelli: "Restauro esterno e sul tetto"

Duecentomila euro per rifare il look a Palazzo Gulinelli. Dagli anni Ottanta a oggi Palazzo Gulinelli, pur soggetto a periodici lavori di manutenzione ordinaria e a quelli di riqualificazione energetica nel 2020, non è mai stato tema di "riqualificazione" dei prospetti, che oggi necessitano di interventi sugli intonaci, negli elementi di decoro in pietra, e ferro, così come nel manto di copertura. Colma la lacuna il progetto di intervento di restauro delle superfici esterne e del tetto di Palazzo Gulinelli, un edificio ottocentesco costruito da una delle famiglie patrizie portuensi più rappresentative sul corso Vittorio Emanuele II.

Il progetto sarà candidato a un bando della Regione relativo a interventi per spese di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico e contemporaneo a destinazione culturale. Il costo complessivo dell’intervento è di 197mila euro e l’intervento è soggetto a tutela. Il progetto prevede quindi la rimozione dell’intonaco vecchio e realizzazione di nuovo intonaco; sostituzione dei davanzali in pietra ammalorati con pietra simile per caratteristiche estetiche ma più durevole; trattamento e pulizia di tutte le parti metalliche di inferriate, parapetti dei balconi, cancello su via Ugo Bassi; sistemazione del muro di cinta su via Ugo Bassi; pulizia del portale in marmo e di protezione del portone in legno dell’ingresso principale di corso Vittorio Emanuele II; infine il rimaneggiamento completo del manto di copertura con sostituzione dei coppi rotti. "Con questo progetto di restauro e conservazione – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Michela Bigoni – vogliamo dare compimento al progetto di efficientamento energetico attuato del 2020. L’intervento vuole essere il punto d’arrivo di una serie di progetti che hanno portato alla valorizzazione del centro di aggregazione-biblioteca, iniziato con la valorizzazione degli spazi interni e che si vuole concluderà con il recupero dei prospetti".

Franco Vanini