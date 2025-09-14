Nuovo look per piazza Gobetti. Un viale ‘sinuoso’ nel verde: "Sarà un’oasi per le famiglie"

Il nuovo volto di piazza Gobetti. Un cantiere da quasi un milione di euro (945 mila per la precisione) finanziato con fondi europei e dal Comune, che cambierà il volto anche di Gobetti. I lavori partiranno a gennaio 2026, dopo la conclusione degli interventi Hera su rete idrica e fognaria, e dureranno circa sei mesi, con consegna e collaudo entro fine anno. Un investimento importante che punta a restituire centralità e dignità a un’area oggi ridotta a parcheggio disordinato e corridoio di passaggio.

"Il nostro centro storico può e deve tornare ad essere un salotto ordinato, decoroso e soprattutto bello – sottolinea il vicesindaco Alessandro Balboni –. Nonostante i pochi passi che separano via Gobetti dal duomo, oggi ci troviamo in una condizione di trascuratezza e abbandono. Con questo progetto restituiremo a Ferrara uno spazio rigenerato: verde, accessibile, pedonale, pensato per le famiglie, i cittadini e i turisti di ogni età". Il progetto – significativamente battezzato ‘Il tappeto verde’ – nasce proprio dalla volontà di trasformare quella che era stata concepita nella seconda metà del Novecento come ‘spina verde’ in un vero giardino urbano. Non più retro di San Romano, ma spazio pensato per la socialità e l’incontro. Tutta l’area, compresa tra via Vaspergolo e via Amendola, sarà pedonalizzata, con accesso consentito solo ai residenti titolari di passi carrai.

Il cuore dell’intervento è rappresentato dal nuovo percorso centrale sinuoso, che accompagnerà i cittadini dalla galleria Matteotti fino al palazzo della Racchetta. Una linea irregolare che rompe la rigidità dello spazio e richiama il tessuto medievale demolito nel secolo scorso. Lungo questo asse saranno collocate aree di sosta con sedute curve e girevoli, progettate per offrire prospettive sempre nuove e punti di osservazione privilegiati sulla chiesa del Suffragio e sulla magnolia già presente, che verrà valorizzata da un’aiuola circolare. Grande attenzione sarà riservata al verde. Verranno messi a dimora quindici nuovi alberi, scelti con criteri di sostenibilità e varietà cromatica: davidie, zelkove, parrotie persiche, magnolie soulangeane, un ginkgo biloba fastigiato e due siliquastri. La selezione è stata guidata dall’esigenza di garantire un effetto scenico mutevole nelle diverse stagioni e, al tempo stesso, di privilegiare specie capaci di crescere in un ambiente parzialmente ombreggiato. Tutti gli alberi, salvo il ginkgo e la magnolia, saranno protetti da griglie in acciaio decorate con motivi circolari e dotati di sistemi sotterranei per lo sviluppo corretto delle radici, così da preservare le pavimentazioni ed evitare sollevamenti.

Sul piano tecnico, il progetto prevede un ampio intervento di "desealing": l’asfalto sarà sostituito da materiali drenanti ed ecocompatibili, con pavimentazioni chiare ad elevato albedo per ridurre l’effetto isola di calore e migliorare il comfort termico. L’onda centrale sarà realizzata con un innovativo sistema alveolare riempito di graniglia riciclata, a testimonianza della volontà di coniugare bellezza e sostenibilità. Anche la gestione delle acque meteoriche sarà ottimizzata grazie a caditoie a fessura collegate a canali di drenaggio, già sperimentati con successo in piazza Trento e Trieste.

L’arredo urbano sarà completato da una fontanella di nuova generazione, con forma ellittica in armonia con il disegno della pavimentazione, e da sedute che richiamano quelle installate in piazza Cortevecchia. L’illuminazione sarà affidata a cinque pali in acciaio con proiettori a led orientabili, dal design contemporaneo, per garantire sicurezza e qualità della fruizione anche nelle ore serali. "Come è stato per piazza Cortevecchia e come sarà per piazza Travaglio – aggiunge Balboni – la nostra visione è di rendere accessibile a tutti il centro, trasformando distese di asfalto e brutture in oasi verdi e vivibili".