Nuovo market ’Crai’ a Scortichino: "Negozi di vicinato, ruolo essenziale"

I negozi di vicinato sono fondamentali per le piccole comunità, come sanno bene i cittadini di Scortichino che, ieri mattina, hanno partecipato numerosi all’inaugurazione del nuovo market “Crai” di viale Passardi. Non si è trattato soltanto di un passaggio di consegne, con un nuovo logo, visto che il negozio situato nel cuore del paese ha visto in questi mesi un restyling completo della propria offerta: dalle vetrine, agli interni, passando da numerosi nuovi servizi. Tutto questo, tiene a precisare Lorenzo Manfredini, uno dei titolari – l’altra è Sara Barbi – "senza avere interrotto un giorno l’apertura per i clienti". Gli altri commessi del negozio sono Andrea Sartini (addetto alla macelleria), Roberta Garavelli (ortofrutta) e Alice Battaglioli (salumeria). "Inaugurazioni come quella del punto vendita Crai di Scortichino – dice il Sindaco di Bondeno, Simone Saletti – sono momenti importanti, che testimoniano la vitalità dei piccoli paesi. Lorenzo e Sara (i due titolari) sono persone particolarmente attive anche a livello di volontariato e all’interno della locale Pro Loco. I negozi di vicinato hanno un ruolo essenziale per mantenere coese le comunità locali". All’inaugurazione erano presenti, oltre al primo cittadino, gli assessori Marco Vincenzi, Francesca Aria Poltronieri, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e il parroco don Roberto Antonelli, oltre all’Arma dei Carabinieri. Il nuovo market “Crai” porta avanti una tradizione quarantennale, con i suoi 190 metri quadri totalmente rinnovati, ed ospita alcune eccellenze enogastronomiche del territorio emiliano: dal pane ferrarese, ai salumi, passando per il vino sfuso.