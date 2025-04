Nuovo market sostenibile. Famila assume 37 persone

Una superficie complessiva di circa 2.500 metri quadrati, un’area vendita di 1.500 metri quadrati e 6 casse con 37 lavoratori all’opera. Sono alcuni numeri del supermercato Famila aperto in via del Lavoro 40. Dietro questa nuovo punto vendita, il Gruppo Unicomm di Vicenza (associato a Selex Gruppo Commerciale).

Nel nuovo Famila è stata dedicata una particolare attenzione ai reparti freschi e freschissimi, dove insieme alle migliori marche campeggiano i prodotti locali. Uno degli elementi di distintività è “La cucina di Borgonovo” che ogni giorno propone piatti pronti che regalano emozioni. Queste specialità, realizzate nel nuovissimo laboratorio ospitato da Famila, sono cucinate con grande attenzione alle materie prime e all’equilibrio dei condimenti. I cuochi privilegiano piatti leggeri che valorizzano i sapori della tradizione tipici del territorio.

Accanto alla gastronomia, campeggiano i banchi serviti da personale specializzato in macelleria, pescheria e salumeria, affiancati dalla coreografica esposizione del pane self-service sfornato caldo tutto il giorno. Grande spazio è poi dedicato al mondo del salutistico, con prodotti senza glutine dietetici, sostitutivi del pasto, “free from” (senza lattosio, senza zucchero ecc), alla cantina, con oltre 500 etichette fra vini e birre, fino agli alimenti per gli animali domestici.

"Siamo contenti di aprire il secondo punto vendita a Ferrara – spiega Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm – Siamo presenti da tanti anni in questa città a cui siamo da sempre affezionati. Per noi ogni apertura è una festa perché ci dà la possibilità di assumere nuovi collaboratori: in questo caso ci saranno 37 persone che opereranno all’interno di questo nuovo Famila, sempre pronte e disponibili ad ogni richiesta dei clienti".

"L’insegna Famila – aggiunge Giancarlo Paola, direttore commerciale del Gruppo – è ormai da tantissimi anni il sinonimo di un felice connubio tra qualità e convenienza. Il nuovo format consente di rispondere con maggiore adeguatezza alle aspettative e alle richieste dei nostri clienti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità di questo nuovo Famila che, siamo certi, saprà diventare un punto di riferimento fondamentale nella spesa dei cittadini di Ferrara e dei comuni limitrofi".

Davanti al Famila, inoltre, è a disposizione un comodo parcheggio con 130 posti auto. All’interno del punto vendita sarà possibile acquistare vino sfuso, per ridurre la produzione e lo smaltimento di contenitori.