Nuovo modello di contratto di locazione per valorizzare gli immobili e sostenere le imprese

Valorizzare gli immobili e dare una risposta attiva alle imprese attraverso la flessibilità del canone e la valorizzazione degli immobili grazie alla permanenza di attività economiche che li conservino in buono stato manutentivo attraverso un nuovo modello di contratto di locazione.

"È un progetto pilota a cui hanno lavorato in sinergia tanti attori – sottolinea con orgoglio il vicepresidente della Camera di commercio Paolo Govoni – che nasce in una provincia che dal punto di vista economico è sempre stata considerata una retroguardia con la sua classe imprenditoriale, ma che in realtà sta facendo di tutto per tenere il passo".

Un progetto, dicevamo, che nasce dalla collaborazione fra piccoli proprietari, le associazioni di categoria e istituzioni per un nuovo modello contrattuale. "La riscoperta dell’offerta commerciale e artigianale quale risorsa per la qualità urbana – evidenzia Govoni – è uno dei fattori più innovativi per ripensare le politiche dei centri storici".

Parte attiva del progetto l’amministrazione comunale che vede nella nuova tipologia contrattuale "un incentivo e un supporto a quei piccoli imprenditori che, all’avvio di attività assieme al rischio d’impresa, si assumono tante altre spese", sono le parole dell’assessore al Commercio Francesco Carità.

"A questo accordo pilota – dice Marco Amelio, presidente provinciale Confcommercio – raggiungiamo un importante traguardo. Una procedura sperimentale che mette allo stesso tavolo gli attori economici e introduce un concetto di opportuna flessibilità tra le parti contraenti, garantendo una risposta immediata all’emergenza contingente del caro affitti e facilitando i futuri insediamenti".

Sulla stessa linea il direttore di Confesercenti Alessandro Osti e quello di Ascom Confcommercio Davide Urban i quali aggiungono che "la nuova formula contrattuale prevede condizioni vantaggiose per le imprese con l’obiettivo di legare per la prima volta una rendita all’andamento del fatturato dei negozi e la valorizzazione degli immobili".

Molta soddisfazione da parte del presidente di Asppi Ippolita Domeneghetti e del vice Gianluca Rosato, i quali sottolineano come "si possa armonizzare le esigenze dei proprietari/locatori con quelle dei commercianti/conduttori pensando ad un contratto che, attraverso la flessibilità del canone modulato dalle parti in modo da garantire sia la redditività e la sostenibilità, possa contribuire a favorire il commercio".

In chiusura l’intervento del revisore dei conti della Camera di commercio Vincenzo Vita. "Un importante progetto per l’interesse del proprietario che riesce a mettere a reddito il proprio immobile in un contesto dove molti degli stessi sono sfitti e dà la possibilità all’imprenditore di trasformare un costo fisso in costo semi variabile" ha evidenziato. All’incontro era presente anche il direttore dell’Agenzia delle entrate Giuseppe Rosso.