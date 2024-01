Nuovo nido, palestra e pinacoteca: "Un anno dai grandi risultati"

Il sindaco Edoardo Accorsi ha affidato ai social il suo bilancio di fine anno, guardando con fiducia verso il 2024. "L’anno appena trascorso è stato certamente faticoso – dice – ma anche pieno di gioia e soddisfazioni per le nostre comunità. E’ stato l’anno della ritrovata Pinacoteca, dei cantieri del nuovo asilo nido di Alberone, della nuova palestra di XII Morelli, del teatro e di altre opere pubbliche ma anche di manutenzioni stradali che sono iniziate e altre che inizieranno". Un 2024 durante il quale i cittadini vorrebbero vedere partire però anche i lavori per il recupero post sisma della residenza municipale e della ex biblioteca, a ormai 12 anni dal terremoto del 2012. "L’anno passato è stato anche l’anno delle emergenze, per noi della grandine – prosegue – ma anche di eventi e della cultura, con un carnevale che finalmente ha visto di nuovo una grandissima partecipazione di pubblico, la notizia dell’arrivo del Giro d’Italia il 17 maggio 2024, una ritrovata fiera rinnovata, una stagione estiva che ha coinvolto tutti, bambini, famiglie e tutta la nostra cittadinanza nel nostro centro storico". Anno dello strappo con Proloco, dell’autosospensione del comitato commercianti e delle manifestazioni cittadine in difesa dell’ospedale e dei suoi servizi ma anche anno della sospensione forse definitiva del punto nascite centese. "E’ stato anche l’anno dei tanti altri impegni, più piccoli ma altrettanto importanti come quello sul bullismo, sull’autismo, la nuova regolamentazione sugli impianti sportivi – conclude – abbiamo fatto tante cose e altrettante ce ne saranno nel 2024. Nessuno di noi potrà sapere l’anno che ci aspetta ma la cosa certa è che lo affronteremo con la stessa determinazione, passione, amore nei confronti della nostra città. E lo faremo insieme alla nostra cittadinanza".

Laura Guerra