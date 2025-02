Nuovo padiglione al Mazzolani. Parte la seconda fase dei lavori

Si apre una nuova fase dell’intervento finanziato dal Pnrr nell’ospedale "Mazzolani Vandini" di Argenta, che prevede un allargamento dell’area di cantiere. A partire dalla settimana del 20 febbraio sarà posizionata una gru all’interno della recinzione per consentire la movimentazione dei carichi, pertanto l’ampliamento dello spazio dedicato al cantiere è condizione necessaria al fine di svolgere in sicurezza tutte le lavorazioni e le attività connesse. Per proseguire con le lavorazioni che interessano la costruzione del nuovo padiglione ospedaliero, la viabilità del lotto subirà una modifica poiché, accedendo da via Cristo, la svolta sarà consentita solo verso destra. La sosta rimane consentita all’interno degli stalli, per cui si sta provvedendo a realizzare la segnaletica orizzontale per meglio razionalizzare gli spazi destinati ai parcheggi. Per proseguire con le lavorazioni che interessano la costruzione del nuovo padiglione ospedaliero, la viabilità del lotto subirà una modifica poiché, accedendo da via Cristo, la svolta sarà consentita solo verso destra. La sosta rimane consentita all’interno degli stalli, per cui si sta provvedendo a realizzare la segnaletica orizzontale per meglio razionalizzare gli spazi destinati ai parcheggi. Le modifiche interesseranno tutti i fruitori della struttura: utenti e dipendenti. Per i fornitori, invece, non ci sarà alcuna modifica, il passaggio è libero fino alla rampa che porta al tunnel, come da attuale viabilità. I mezzi delle onoranze funebri potranno entrare tramite l’accesso carrabile in prossimità della camera mortuaria.

Franco Vanini