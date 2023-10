Nuovo personale per Romagna Giochi

Romagna Giochi Srl, leader nella distribuzione di apparecchi da intrattenimento con e senza vincita in denaro e nella creazione di sale da gioco, ricerca personale per la propria attività. La risorsa si occuperà di tutte le attività legate alla gestione degli incassi e delle vincite derivanti dalle diverse tipologie di gioco e scommessa. In particolare, di raccogliere le richieste del cliente immettendo la giocata negli appositi terminali ed incassando le somme relative, oltre la gestione del pagamento importi dovuti in caso di vincita, accoglimento clienti, riordino sala. Richiesta la licenza media, previsto un contratto a tempo determinato. La qualifica Istat corrispondente al lavoro è quello d’imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, formazione, ricerca, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, di intrattenimento. Sede Ferrara.