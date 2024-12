Nuovo piano di sicurezza per i mercati

L’amministrazione comunale ha deciso di aggiornare il vigente Piano di sicurezza riferito al Mercato di Cento, redatto in occasione del ricollocamento in centro storico dopo la delocalizzazione causata dal sisma del 2012, e realizzare un Piano di sicurezza per ogni Mercato settimanale presente sul territorio comunale. La municipalità spiega inoltre, che i piani, oltre che assolvere la funzione principale di garantire la sicurezza degli operatori e dei frequentatori dei mercati, costituiscono uno strumento molto utile per la realizzazione di futuri eventi e iniziative all’interno del centro storico, già sede del Mercato del giovedì. Hanno dunque stanziato la somma di 5.850 euro affidando a un professionista centese il servizio di redazione del piano di sicurezza ed emergenza dei mercati settimanali del Comune di Cento, e cioè, quello del capoluogo del giovedì, di Renazzo del lunedì, di Casumaro del sabato e di XII Morelli del mercoledì.