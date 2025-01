Nuovo piano urbanistico, ecco la presentazione

Il prossimo 25 gennaio, ai sensi della Legge regionale 24/2017, si terrà la presentazione pubblica del Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) del Comune di Goro. Un appuntamento molto importante, che l’amministrazione comunale è lieta di annunciare, auspicando una larga partecipazione da parte della cittadinanza. L’evento si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Goro, in Piazza Dante Alighieri 19, dalle 10 alle 12.30. "Questo incontro – spiegano dall’amministrazione comunale gorese - rappresenta un momento cruciale per la comunità di Goro: il Piano Urbanistico Generale è uno strumento fondamentale per il governo del territorio e la definizione delle strategie di sviluppo futuro. Durante l’evento verranno illustrate, con un linguaggio semplice e accessibile, le scelte strategiche elaborate, e si offrirà a tutti i cittadini l’opportunità di presentare osservazioni formali per contribuire al perfezionamento del Piano". Il P.U.G. è il risultato di un percorso di informazione e partecipazione avviato nel 2022 e punta a una pianificazione del territorio basata sui seguenti principi chiave: la pianificazione strategica come strumento per affrontare le incertezze; il paesaggio come elemento centrale dello sviluppo sostenibile; una pianificazione inclusiva e simbiotica, attenta alle esigenze della comunità. L’amministrazione comunale, dunque, invita tutti i cittadini a partecipare attivamente, presenziando all’incontro in programma sabato 25 gennaio. "La partecipazione della comunità – dichiara il sindaco, Marika Bugnoli - è fondamentale per garantire un Piano che rispecchi i bisogni e le aspirazioni di Goro".

v.f.