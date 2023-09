Nuovo polo per l’infanzia nell’ex elementare in via Coronella

Da stabile dismesso a nuovo polo per l’infanzia. Sono partiti ieri i lavori all’ex scuola elementare di via Coronella, a Chiesuol del Fosso, destinataria di un duplice stanziamento Pnrr per oltre 4milioni di euro. La prima fase dell’intervento è stata avviata ieri mattina, alla presenza degli assessori Andrea Maggi (Recovery Fund e lavori pubblici) e Dorota Kusiak (Istruzione), con la consegna lavori alle imprese aggiudicatarie, la Euroscavi Snc e la Campotto di Argenta. Si stima il completamento per l’estate 2024.

"Grazie a investimenti preziosi e progetti innovativi, presto il servizio scolastico comunale potrà contare su una struttura di nuova concezione, per la crescita e la formazione, a disposizione di bambini e famiglie", ha detto Maggi. Kusiak ha sottolineato come "questo sia un punto importante di un percorso che, nell’ambito delle politiche per le famiglie, intende potenziare, in forma integrata alle strutture esistenti, i servizi. Il progetto tiene conto anche dei contributi dell’azienda sanitaria ed è sviluppato anche con la consulenza di pedagogisti e insegnanti".

In questa prima fase il progetto che sarà attuato consentirà, con un investimento di 785mila euro, il recupero del piano rialzato. A questa prima fase farà seguito l’intervento (3.285.000 euro, con cofinanziamento comunale di 150mila euro) di realizzazione del nuovo polo per l’infanzia. A curare questo cantiere sarà l’impresa Fratelli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano di Altamura. La gara d’appalto è stata realizzata da Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero dell’Economia.