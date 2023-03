Nuovo polo scolastico, aggiudicata la gara a una ditta bolognese

Dal rendering il polo scolastico sembra composto da tante casette collegate una con l’altra e soprattutto l’intero complesso è immerso nel verde. Una struttura moderna quella progettata a Terre del Reno all’insegna dei comfort e della modernità. Per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori, ci sono novità a Terre del Reno per il nuovo polo scolastico. "Si sono appena concluse le procedure di gara relative al Polo Scolastico di Mirabello – annuncia il sindaco Roberto Lodi - e possiamo anticipare che la Centrale Unica di Committenza della Unione Reno Galliera sta redigendo il verbale di aggiudicazione della gara. La ditta aggiudicataria ha ottime referenze, ha sede nella provincia di Bologna ed appena emesso il verbale potremo comunicarne il nominativo". Azienda distintasi anche per i tempi. "La ditta ha peraltro proposto migliorie – aggiunge Lodi - una della quali è stata quella di applicare il massimo concedibile in merito alla riduzione delle tempistiche di realizzazione. Un plauso agli staff tecnici per l’ottimo risultato conseguito".

Laura Guerra