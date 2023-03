Nuovo polo scolastico, c’è la ditta "Dalle Regione oltre mezzo milione"

Il nuovo polo scolastico di Terre del Reno prende forma. La ditta che ha partecipato alla gara è la Effe-gi impianti srl con sede a Vergato nel Bolognese. L’importo della gara, con l’aumento dei prezzi, era lievitato da 3,8 a 4,6 milioni di euro. Per questo motivo, la Regione ha riconosciuto 754mila euro di cui solo 46mila a carico dell’ amministrazione. Il sindaco Roberto Lodi è soddisfatto: "Valeva senza ombra di dubbio pazientare e raggiungere questo obiettivo, abbiamo fatto benissimo a non ascoltare il suggerimento di Futuro Comune che riteneva che se veramente avevamo a cuore questo progetto avremmo potuto impiegare parte del nostro avanzo di amministrazione, unico neo non trascurabile, poi non li avremmo potuti più avere riconosciuti dalla Regione. Inoltre il lavoro del nostro team e della C.u.c. della Unione Reno-Galliera ha fatto sì che la ditta presentasse numerose e qualificate migliorie: un ribasso sui tempi di 72 giorni (il massimo concedibile), pertanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 288 in luogo dei 360 previsti. Un ribasso dello 0,8 per cento, che sembra esiguo, ma leggendo tutte le migliorie offerte garantisce una scuola di grande qualità. Appena terminate tutte le procedure di Legge organizzeremo una serata informativa con i genitori degli alunni delle primarie e della materna".