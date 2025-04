Nuovo polo scolastico pronto a settembre

È confermato: il nuovo polo scolastico di Mirabello aprirà a settembre. L’avanzamento dei lavori della struttura ha raggiunto l’80% di completamento. I lavori di costruzione del nuovo polo scolastico di Mirabello stanno proseguendo. L’edificio che ospiterà la scuola dell’infanzia è ormai completato, mentre nell’edificio destinato alla scuola primaria sono in corso in questi giorni i getti dei massetti. Anche le aree esterne del nuovo complesso scolastico stanno prendendo forma. Ad oggi, l’avanzamento dei lavori è pari all’80%, confermando il buon andamento del progetto. Il progetto, il cui importo complessivo per la realizzazione dell’opera è di circa 4,5 milioni di euro, è stato concepito per offrire spazi moderni e sicuri, pensati per favorire la didattica e il benessere degli studenti. E’ stato definito altresì il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere esterne, che includono la viabilità e i parcheggi. Questi lavori sono fondamentali per garantire una fruizione ottimale dell’intero complesso scolastico, integrando la struttura con le necessità logistiche e di mobilità della zona.