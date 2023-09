Nuovo ponte a Final di Rero, collegamento con la costa

Sono partiti ad aprile i lavori da 17 milioni di euro per il nuovo ponte a Final di Rero, sul Po di Volano che ricade sulla strada provinciale 15 ’Via del mare’, una delle più importanti arterie della provincia di Ferrara di collegamento tra la città e la costa. Una nuova infrastruttura, a due arcate, lunga complessivamente 134 metri. L’intervento comprende anche opere di risezionamento del Po di

Volano e l’adeguamento della curva di Final di Rero, attraverso lo scavo di un nuovo tratto di

canale, oltre alla creazione di un’isola di circa trentamila metri quadrati tra l’ansa originaria del Po

di Volano e il nuovo tratto navigabile, e il recupero del ponte provvisorio che diventerà pedonale,

per permettere l’accesso all’isola da destinare a nuovo parco urbano.

Il cantiere avviato fa compiere un nuovo, importante passo avanti alla strategia per l’Idrovia

ferrarese ed è destinato a risolvere definitivamente le criticità legate al manufatto esistente. Sempre a Final di Rero, sono stati inoltre programmati altri 7 milioni per dragaggi e difese spondali e 1,5 milioni per realizzare uno scivolo di alaggio per garantire l’accesso di mezzi di soccorso e opere di rinaturazione della nuova Isola che verranno realizzati sempre dall’appalto in corso.

Nell’ultimo triennio sono state realizzate due botti a sifone lungo il Boicelli e tre nuovi ponti, in

media un ponte all’anno (Ponte Bardeĺla, Ponte Madonna e Ponte provvisorio di Final di Rero).

Cinque gli interventi che verranno realizzati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile: la risoluzione del nodo idraulico di Pontelagoscuro, compreso l’ammodernamento della conca di navigazione (3 milioni di euro) all’inizio dell’idrovia ferrarese; il dragaggio e la riqualificazione del canale Boicelli, tratto di asta navigabile tra la conca di Pontelagoscuro e l’incile, ovvero l’imbocco, del Po di Volano (circa 30 milioni e 280mila euro); la riqualificazione del tratto di Po di Volano tra la fine del canale Boicelli e la darsena di San Paolo a Ferrara (5 milioni di euro); una integrazione al finanziamento in corso per il risezionamento e il rivestimento a scogliera di un tratto del Po di Volano a monte del Ponte di Final di Rero (7 milioni di euro) e infine la realizzazione del sistema di difesa dell’imboccatura del canale navigabile nel suo sbocco a mare a Porto Garibaldi (10 milioni di euro).