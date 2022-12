Nuovo ponte ai Lidi Estensi e Spina "Investimento da due milioni"

È stata aggiudicata all’impresa De.ma srl, la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra i Lidi Estensi e Spina, su via Giovanni Boldini. È quanto emerge dalla pubblicazione (avvenuta ieri) dell’esito di procedura negoziata sull’Albo Pretorio del Comune di Comacchio. Il 6 febbraio è prevista la consegna dei lavori, con avvio del cantiere. "Un intervento – commenta il sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri - che risolverà un problema ultradecennale tra Estensi e Spina, migliorando la viabilità e riqualificando completamente il ponte sul canale Logonovo. Un’opera da molto tempo attesa e che diviene ora realtà, con un’opera d’ingegneria d’avanguardia. Cosi la nostra Amministrazione lancia un ponte sul futuro". Il principale intervento in progetto – come si legge nella relazione generale del progetto esecutivo - consiste nella sostituzione dell’impalcato dell’attuale ponte esistente con adeguamento delle sottostrutture; tra gli obiettivi si pone quello di ampliare l’attuale sede stradale consentendo il transito dei veicoli ‘contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia con evidenti effetti positivi sulla regolarità del traffico, anche con particolare riferimento alla stagione turistica’; inoltre si prevede l’implementazione di una nuova pista ciclo-pedonale. Altro obiettivo è quello di fornire un’opera duratura nel tempo, grazie alle finiture e ai dettagli previsti. Per l’opera è previsto un costo di circa 2 milioni di euro.

v.f.