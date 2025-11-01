Nuovo ponte di Volano, sarà pronto in maggio

La fine dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul Po di Volano, lungo la strada provinciale 54, che collega Codigoro con Comacchio, è prevista per maggio ossia un mese prima rispetto all’iniziale tabella di marcia. Tuttavia ci sarà per un paio di mesi l’interruzione della navigazione sul Po di Volano. La notizia che dovrebbe, in parte, rasserenare gli animi degli imprenditori del Lido di Volano è giunta al termine del tavolo tecnico riunito ieri, dal presidente della Provincia, Daniele Garuti. All’incontro sono intervenuti i sindaci Alice Zanardi di Codigoro, Pier Luigi Negri di Comacchio, Maria Bugnoli di Goro e Lisa Duò di Mesola. Con loro anche i tecnici Vasco Lami e Franco Berselli dell’impresa incaricata dei lavori, Davide Duo di Ascom, Luca Callegarini di Confesercenti, Dario Guidi ed Enrico Zappaterra di Cna, Marco Ruffato e Francesca Guidi di Volano Borgo Antico, gli ingegneri della Provincia, e la direttrice dei lavori Chiara Foresti. "Dobbiamo fare tutto il possibile, concordando proposte e soluzioni - ha esordito il presidente Garuti - per attenuare al massimo i disagi, in particolare per le circa 50 imprese che operano nel Lido di Volano". L’opera comprende, la totale demolizione e ricostruzione della campata centrale, motivo della chiusura del ponte, oltre ripristino di quelle laterali, con l’annessa pista ciclopedonale. I momenti cruciali saranno la demolizione dell’impalcato centrale, prevista a fine dicembre, e il varo della nuova struttura metallica, programmato per gli inizi di febbraio. Solo durante queste due fasi delle lavorazioni sarà necessario interrompere anche il transito sulla pista ciclopedonale, collegamento che sarà mantenuto, invece, per la restante durata del cantiere. Stessa cosa varrà anche per quanto riguarda la possibilità di rendere navigabile il tratto del Po di Volano. E’ stata richiamata l’attenzione particolare sulla segnaletica, in particolare quella della viabilità alternativa per raggiungere sia il Lido che il borgo di Volano. Il sindaco di Codigoro ha proposto di chiedere ad Ami di verificare la possibilità di un collegamento con navetta durante la primavera e, specie durante la chiusura totale, per assicurare un’adeguata modalità di trasporto scolastico.