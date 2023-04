Nuovo Ponte Rana, oggi varo della struttura Durerà fino a domani

Da ieri c’è una grande gru, immensa, che si affaccia sul canale, pronta a partire, per sollevare le travi che saranno collocate. E’ un nuovo passo avanti decisivo verso la ricostruzione del Ponte della Rana di Bondeno. "Si tratta del varo della struttura – annuncia il sindaco Simone Saletti – che avverrà oggi dal primo mattino. Sarà un momento tanto delicato e cruciale quanto spettacolare – annuncia il sindaco –. I cittadini già oggi possono vedere una delle due enormi gru che solleveranno le travi di quaranta metri l’una e le collocheranno in sede. Le operazioni si protrarranno per l’intera giornata di oggi e potrebbero coinvolgere anche parte del venerdì". Il traffico veicolare rimarrà comunque garantito per tutta la durata dei lavori, grazie al senso unico alternato che sarà istituito lungo la provinciale Virgiliana (sp 69). "Superata positivamente questa fase, la più importante di tutto l’anno di cantiere, il percorso verso il completamento dell’opera sarà tutto in discesa. A giugno, come da programma, Hera potrà accedere al cantiere per riportare i sottoservizi dalla passerella ciclopedonale al nuovo ponte".