Nuovo ponte sull’Idice, vertice Ascom-istituzioni

E’ stato attivato un tavolo di lavoro a livello provinciale rispetto alla futura realizzazione nel corso del 2023 del nuovo ponte sul fiume Idice nel territorio del Comune di Argenta. Nei giorni scorsi, in Castello, l’appuntamento, richiesto da Ascom Confcommercio, alla presenza di Gianni Michele Padovani in qualità di presidente della Provincia di Ferrara (coadiuvato dal suo staff tecnico), di Andrea Baldini, sindaco di Argenta, di Alessandro Draperis presidente della delegazione di Ascom ad Argenta e di Davide Urban, direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara. Al centro dell’incontro la necessità di avere chiarezza su quanto potranno impattare i futuri lavori che interesseranno il ponte sulla via Cardinala (la SP 38 è di pertinenza provinciale) che collega il territorio comunale argentano alla stazione di Campotto (all’interno del suggestivo Parco del Delta). L’avvio operativo dell’intervento sarà presumibilmente nel corso della prossima estate (dalla metà di luglio) e dovrebbe durare all’incirca dodici mesi. Un cantiere impegnativo che ha spinto Ascom a verificare direttamente quale sia lo stato dell’arte rispetto al progetto del manufatto che dovrà essere abbattuto e poi ricostruito ex novo. Nel corso del confronto si è avuta, dai tecnici, la garanzia che la chiusura della viabilità verrà attivata solo nel momento di sostituzione dell’impalcato (cioè la struttura orizzontale sostenuta dai piloni), pertanto, nella prima fase di intervento sulle rampe, il mantenimento della viabilità verrebbe garantito.

In particolare le necessità sulle quali i presenti hanno convenuto in modo prioritario è che l’impresa che si aggiudicherà l’appalto dovrà realizzare l’intervento nel minore tempo possibile proprio per attutire l’impatto dei lavori alla accessibilità di quella zona dove insistono imprese del commercio, del turismo e dei servizi.