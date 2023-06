Nuovo presidente, oggi l’assemblea

Appuntamento con l’assemblea provinciale dei soci di Coldiretti Ferrara, oggi a Palazzo Roverella, che ospiterà i presidenti delle sezioni e delle zone, eletti nelle scorse settimane in rappresentanza di tutti gli oltre 5mila associati della federazione ferrarese e dei rappresentanti dei movimenti (donne, giovani e pensionati). I venti presidenti delle sezioni territoriali di Coldiretti Ferrara e i tre rappresentanti dei movimenti formano l’assemblea provinciale, chiamata a determinare il numero dei consiglieri del consiglio provinciale e la sua composizione per il quinquennio 2023 – 2028, oltre che eleggere il presidente provinciale in sostituzione di Floriano Tassinari.