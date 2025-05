Nuovo presidio della polizia locale: "I cittadini ci chiedono più sicurezza"

Garantirà maggior sicurezza sul territorio e servizi più vicini alla cittadinanza, il nuovo presidio fisso della Polizia locale dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ nel Comune di Riva del Po, che troverà spazio nelle sedi municipali di Berra e Ro Ferrarese. Ieri si è tenuta l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Daniela Simoni, della Giunta, del comandante della Polizia locale Giulio Sinchetto assieme agli agenti, del comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo maggiore Alessandro Volpini e dei rappresentanti dell’Arma locale. Un servizio particolarmente importante e atteso dalla comunità, che risponde ad un tema prioritario per l’Amministrazione comunale, "quello della sicurezza – ha evidenziato la prima cittadina, nel ringraziare le autorità presenti -, che ci ha visti sin da subito impegnati. E ritengo che per un’Amministrazione "giovane" come la nostra, che il 28 giugno toccherà il primo anniversario dall’insediamento, il poter accogliere il presidio fisso sul nostro territorio sia un risultato importante, reso possibile grazie alla collaborazione che si è subito instaurata con il neo comandante della Polizia locale dell’Unione". Simoni ha ricordato come la questione sicurezza sia sentita con la cittadinanza, da cui sono emersi elementi di criticità che lo stesso sindaco ha condiviso anche dalla Prefettura di Ferrara, oltre che con le forze dell’ordine locali. E ciò ha già prodotto un incremento dei controlli che stanno dando i primi esiti positivi. Il comandante Sinchetto ha ringraziato il sindaco Simoni e l’Amministrazione comunale "per i locali messi a disposizione e per la collaborazione dimostrata già nelle poche settimane dal mio insediamento. E ci tengo a ringraziare anche i colleghi, la vice comandante Giacomazzi che mi sta dando un grosso aiuto nella gestione del Corpo e il maggiore Volpini, con cui vi è un’ottima collaborazione interforze". Una collaborazione stretta che è stata evidenziata anche dallo stesso comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo, essenziale per garantire "la pubblica sicurezza sul territorio". Sicurezza che verrà aumentata anche con l’installazione di nuove telecamere, per le quali arriverà in porto entro fine maggio il progetto preliminare, e con l’introduzione del Controllo di vicinato, al quale il Corpo di Polizia locale sta lavorando e prossimamente verranno organizzati incontri pubblici. Il presidio sarà aperto negli uffici di Berra il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 11.30, di Ro il mercoledì dalle 9 alle 11.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.30.

Valerio Franzoni