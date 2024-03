"Nuovo pronto soccorso e padiglioni. Ospedale, lavori per 16 milioni"

È salito da 13 a 16,735 milioni coperti prevalentemente dal Pnrr l’investimento complessivo destinato alla riqualificazione dell’ospedale, un’operazione che darà un volto nuovo al Mazzolani-Vandini dei prossimi anni. Se n’è parlato l’altra sera nella bella sala all’interno dell’ex convento dei Cappuccini nell’incontro pubblico organizzato dal Comune in collaborazione con l’Ausl. A raccontare alla cittadinanza il progetto, che prevede la riqualificazione del polo ospedaliero argentano, il sindaco Andrea Baldini e la direttrice generale delle Aziende sanitarie di Ferrara, Monica Calamai, accompagnata dal direttore del presidio Roberto Bentivegna e dalla direttrice del distretto Sud-Est, Rita Maricchio. Il maxi investimento prevede la riqualificazione del Pronto Soccorso, l’ampliamento e la riqualificazione dei padiglioni ospedalieri e le innovazioni tecnologiche previste. Cuore della serata gli investimenti per l’ospedale di Argenta, che ammontano a circa 15,4 milioni di euro in lavori e ulteriori 1,3 milioni per l’acquisizione di apparecchiature. Oltre alla ristrutturazione del Pronto soccorso attuale (in esecuzione), i lavori prevedono la realizzazione del padiglione che ospiterà il nuovo Pronto Soccorso con camera calda, diagnostica per immagini e sala gessi e, al piano superiore, degenze per 52 posti letto. Per quanto riguarda le prestazioni, rispetto all’attività dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nel 2023 sono stati effettuati 1.268 interventi di chirurgia ortopedica tra ordinari e in Day Surgery ed erogate 7.451 visite ambulatoriali. Per la medicina riabilitativa sono state erogate 5.139 prestazioni e seguiti 248 pazienti. Un percorso animato dall’arrivo dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, una specialistica che è il punto di riferimento nazionale, ma anche della Medicina generale, dal Pronto Soccorso, da tutti i reparti che possono contare su un rafforzato sistema di professionisti sanitari, servizi ospedalieri e nuove dotazioni tecnologiche. Una parte dei lavori sono già in vista del traguardo, altri partiranno tra pochi mesi e si concluderanno al 31 dicembre 2026, quando il Mazzolani-Vandini avrà una faccia diversa grazie a 1,216 milioni di euro per i lavori di adeguamento e riqualificazione del Pronto Soccorso e 14 milioni circa per la realizzazione di un nuovo padiglione e di nuove dotazioni che lo renderanno più sicuro, funzionale ed ecocompatibile. Quei 1,2 milioni permetteranno anche l’acquisto di una nuova risonanza magnetica (una piattaforma per ecografie realizzate con ultrasuoni). Sarà inoltra ammodernata la strumentazione, in linea con le innovazioni tecnologiche e digitali delle dotazioni sanitarie. Importanti investimenti anche per potenziare la terapia intensiva del Rizzoli. I lavori sono già in corso nell’attuale Pronto Soccorso, hanno l’obiettivo del rifacimento dei percorsi interni e di tutti gli spazi, oltre che l’ammodernamento dell’impiantistica. Una riqualificazione che interviene radicalmente sullo spazio come lo conosciamo oggi, Franco Vanini