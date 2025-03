Nuovo raid dei ladri di grondaie. Non c’è pace per Il Quadrifoglio: "Sanno dove sono le telecamere"

Radogna

Se il rame è l’oro rosso, le strutture pubbliche e i cantieri stanno diventando i forzieri da svuotare. Come il centro Il Quadrifoglio, in viale Savonuzzi, che per la seconda volta è stato preso di mira dai ladri, che hanno evitato accuratamente di passare nei punti in cui avrebbero potuto essere ripresi dalle telecamere. Poi con una scala hanno raggiunto i tubi e dopo averli sganciati, li hanno portati via. Il tutto in pochi minuti, dimostrando di conoscere bene il centro sociale. I ladri hanno rubato 16 calate e grondaie di rame, causando oltretutto danni alle pareti, che presentano già i segni delle infiltrazioni dell’acqua. A segnalare i furti la stessa presidente del centro Il Quadrifoglio, Loreta Prampolini: "Rubano pneumatici da auto in sosta, si portano via parti di grondaia in rame, svaligiano appartamenti. La situazione a Pontelagoscuro è ormai nota. Noi siamo stati colpiti due volte. L’ultima poco tempo fa. Nessuno si può sentire al sicuro, perché i ladri colpiscono anche di giorno. La nostra razzia è stata messa a segno da persone che conoscono bene il centro. Sono andati dove non c’erano le telecamere. Hanno lasciato ovviamente i tubi di plastica e preso soltanto quelli di rame. Li hanno sganciati e portati via in pochi minuti. Una colpo messo a segno in due incursioni distinte, ma gli autori sono sempre gli stessi. Abbiamo denunciato ai carabinieri, ma è difficile identificare i ladri".

Non mancano i sospetti: "I ladri sarebbero stranieri? Non ne sarei del tutto sicura – continua Prampolini –: ci sono anche malviventi italiani che mettono a segno questo tipo di furti. Queste persone hanno studiato molto bene dove mettere le mani e, probabilmente, hanno fatto diversi sopralluoghi". Di certo, il rame continua a essere un metallo molto richiesto sul mercato nero. Lo chiamano oro rosso, e non è un caso, perché il suo valore continua a crescere: il rame è uno dei metalli più ricercati e capita spesso venga rubato. Anche il Ferrarese non è immune ai furti, sempre più comuni quelli nei cantieri, dove continuano a sparire i cavi elettrici. Ma i ladri non disdegnano centri sociale e cimiteri. Parlando del furto subito a ’Il Quadrifoglio’, ci sono poche speranze di scovare gli autori, poiché i malviventi, come detto, non sono stati ripresi in volto dalle telecamere, e non ci sarebbero testimoni.

La presidente Prampolini rincara: "Pontelagoscuro è ormai vittima di razzie e degrado: quando non ci sono furti ci sono bottiglie di alcol vuote per strada o nelle aree verdi. Non ne possiamo più". E racconta quanto sia importate il suo centro: "Nei prossimi giorni, ad esempio ospiteremo le gare di scacchi con 200 partecipanti. Mangeranno tutti qua con le loro famiglie. Sono tante le manifestazioni che accogliamo all’interno della nostra struttura, grazie ai volontari. E, quindi, derubarci è un atto ancora più vile, perché vengono colpiti persone che lavorano per un comunità con tante difficoltà".

La razzia di rame, per fortuna, è coperta dall’assicurazione: "Installeremo, però, tubi in plastica. Basta con il rame, perché attira i ladri". Al tempo stesso la presidente pensa a innalzare il livello di sicurezza: "Stiamo pensando a installare altre telecamere, per evitare altre intrusioni da parte dei soliti ignoti". Intanto, i muri presentano già le macchie delle infiltrazioni: "Speriamo che non ci siano ulteriori danni alle parti in muratura – prosegue la presidente –. Non abbiamo potuto sostituire subito le grondaie, perché ci sono tempi tecnici e burocratici da osservare. Abbiamo fatto il prima possibile, cercando di sostituire le parti mancanti ed editare ulteriori danni al centro sociale". Intanto, Prampolini pensa già a come far crescere ancora la struttura: "Stiamo progettando una sala da biliardo nuova – conclude –. I ladri non ci hanno di certo scoraggiato".