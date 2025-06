Nuovo reparto con 52 posti letto. Al ’Mazzolani’ lavori per 11 milioni

Continuano ad Argenta i lavori all’ospedale Mazzolani Vandini, nel cantiere avviato l’autunno scorso. Grazie al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) si sta lavorando alla realizzazione di un nuovo padiglione nel nosocomio argentano che dal 2021 ha accolto una unità operativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Sono in corso lavori per una somma importante, undici milioni, che permetterà all’ospedale di cambiare volto con una struttura all’avanguardia. Il risvolto della medaglia sono gli inevitabili disagi, ma vale la pena sopportarli, in previsione di un ospedale ampliato e riqualificato. L’ospedale oggi è un polo importante della sanità ferrarese; oltre ai reparti di Medicina e Lungodegenza, è attivo un reparto di Ortopedia che attrae pazienti da tutta Italia. Non per nulla il mercato immobiliare ad Argenta è vitale, oltre il 30 per cento rispetto a Portomaggiore, che pure è un comparto che tira anche nella realtà portuense. I lavori metteranno a disposizione della struttura nuove camere per la degenza ospedaliera, nuovi spazi per la diagnostica e per il Pronto Soccorso. La nuova struttura di cui si comincia a vedere la forma sarà realizzata in sostituzione di corpi di fabbrica già demoliti e di prossima demolizione, perché non adeguabili dal punto di vista sismico ed energetico. Entusiasta il sindaco di Argenta, Andrea Baldini: "L’ospedale da qui a due anni avrà a disposizione nuovi spazi, all’interno dei quali si potrà dare continuità e potenziare le attività già presenti al suo interno. L’importo lavori a disposizione è di oltre 11 milioni, e sarà importante che i lavori proseguano nei tempi previsti. Il cantiere purtroppo crea necessariamente dei disagi, gli spazi sono momentaneamente ridotti, ma il cantiere è una grande opportunità per veder crescere questo ospedale, un investimento affiancato da quelli per il capitale umano e strumentazione all’avanguardia". Il cantiere dovrebbe concludersi entro giugno 2026 e consegnerà 3.700 nuovi metri quadrati di ospedale dove troveranno collocazione il nuovo Pronto Soccorso, la Radiologia e un nuovo reparto per le degenze con 52 posti letto. Questa che vedete è una proiezione di come sarà la nuova struttura. La giunta Baldini si è immaginata di rendere l’ospedale Mazzolani-Vandini un ospedale moderno e pienamente integrato nella rete ospedaliera regionale. "Lo abbiamo fatto insieme alla Regione Emilia-Romagna e all’AUSL Ferrara e oggi, oltre alle attività sviluppate e da sviluppare, siamo orgogliosi di poter raccontare un progetto così importante che guarda al futuro – sottolinea il primo cittadino - Sulla sanità è necessario investire, e su questo territorio si stanno investendo tanti milioni di euro. Se però anche livello nazionale non saranno affrontate con serietà e intenzione le difficoltà che da anni, oramai, i territori e le AUSL denunciano, le preoccupazioni che abbiamo diventeranno forse ingestibili. Questo progetto investe sullo sviluppo di un sistema che sia attrattivo, accessibile, vicino a noi, ed è su questo che abbiamo dedicato, e dedicheremo, tutte le nostre attenzioni".

Franco Vanini