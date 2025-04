Nuovo sciopero, tante iniziative di solidarietà

In attesa della convocazione del nuovo tavolo in Regione per il prosieguo del confronto tra azienda e organizzazioni sindacali riguardo la procedura di licenziamento collettivo per 247 dipendenti, alla Berco di Copparo non si ferma la mobilitazione. I lavoratori, ieri, hanno incrociato le braccia per altre otto ore, con presidio dinanzi alle portinerie dello stabilimento di via I Maggio. Uno sciopero proclamato dalle Rsu per la persistente situazione di incertezza e precarietà che si sta affrontando ormai da mesi e per far sentire la vicinanza dei dipendenti durante la concomitante seconda udienza in tribunale del ricorso legale depositato dalle organizzazioni sindacali. Per sostenere i lavoratori nella serrata mobilitazione che ha ormai superato le 300 ore di sciopero, con pesanti ripercussioni sulle buste paga, sono già operative le misure definite nei tavoli di crisi con associazioni, rappresentanti della grande distribuzione, società partecipate e multiutility, mondo del volontariato e sindacati, coordinati dal sindaco Fabrizio Pagnoni. Tra le misure sconti, raccolte di beni di prima necessità e rateizzazioni, le cui modalità sono state rese note lunedì scorso. "Stiamo riscontrando una forte volontà di supporto da parte di tutte le componenti della nostra comunità, che si sono immediatamente attivate per fornire un sostegno concreto ai lavoratori in tempi rapidi – afferma il primo cittadino –. Questo impegno collettivo testimonia il valore della solidarietà e della responsabilità condivisa, principi fondamentali che ci guidano nell’affrontare questa difficile vertenza. Ribadiamo il nostro impegno affinché nessuno venga lasciato solo e invitiamo quanti possano a unirsi a questo sforzo collettivo, perché solo attraverso un’azione coordinata e solidale possiamo affrontare al meglio questa sfida". Inoltre, il 10 aprile si terrà una cena aperta a tutti al Parco Verde di Copparo, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di beni e card prepagate dei supermercati. L’iniziativa è curata dalle associazioni Comart, Parco Verde, Noi e Voi per Jolanda di Savoia, con il patrocinio del Comune.

Valerio Franzoni