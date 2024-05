Nuovo servizio al polo Immacolata. Ecco il nido dell’infanzia per i baby

Novità in arrivo a Bosco Mesola dove il Polo d’Infanzia Maria Immacolata, associato a FISM Ferrara, amplierà i propri servizi con un nuovo nido d’infanzia pronto ad accogliere bambini dai 12 ai 36 mesi. Il Polo d’Infanzia sta ampliando i suoi servizi per soddisfare le esigenze delle famiglie locali. "Attualmente - spiega Giulia Cervellati, presidente dell’Associazione no profit Dillo alla Luna 2 Aps che gestisce il servizio - il Polo conta già 16 bambini iscritti e offre una vasta gamma di servizi, tra cui una Scuola dell’Infanzia, una sezione primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi, un doposcuola e un centro estivo. La nostra realtà è formata da genitori e volontari che dal 2022 hanno deciso di costituirsi Associazione per portare avanti in modo volontario l’impegno della gestione della scuola FISM, continuando una tradizione educativa radicata nel territorio da oltre 40 anni". Era infatti l’agosto 2022 quando è stato ufficializzato il cambio di gestione e la Parrocchia di Bosco Mesola, che non aveva più la possibilità di gestire la scuola, ha consegnato le chiavi della struttura alla neonata Associazione. "L’impegno verso il nostro territorio, la volontà di offrire un supporto concreto alle famiglie della zona e di dare una continuità all’offerta formativa del territorio - aggiunge Biagio Missanelli, presidente FISM Ferrara - sono valori che abbiamo sempre condiviso con l’Associazione "Dillo alla Luna 2" e con l’Amministrazione Comunale". Le iscrizioni sono già aperte e vi sono ancora posti disponibili. Per ulteriori dettagli e per organizzare colloqui: 353-4396487; infanziabosco@gmail.com.