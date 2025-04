Nuovo servizio interforze. Spaccio e bivacco nei parchi, una giornata di controlli

Proseguono i controlli interforze nelle zone più delicate della città dal punto di vista della sicurezza. Nel pomeriggio di gioved’, le pattuglie di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno passato al setaccio le zone di viale Cavour, piazzale della stazione, piazza Castellina, via Cassoli e piazza Cacciaguida al fine di contrastare ogni forma d’illegalità, legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al contrasto dei furti, al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana. In particolare, cinque pattuglie e dieci tra agenti e militari della questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della guardia di finanza e del corpo di polizia locale Terre Estensi, hanno controllato, tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso delle attività sono state identificate 33 persone, di cui 12 straniere. Quindici gli autoveicoli finiti sotto la lente. Il focus delle pattuglie si è infine stretto su un esercizio pubblico controllato. L’attività congiunta si inserisce nell’ampia serie di iniziative che la prefettura e tutte le forze di polizia hanno inteso avviare, in forma congiunta, per riscontrare le numerose segnalazioni pervenute dai cittadini nelle scorse settimane circa bivacchi e spaccio di sostanze stupefacenti nei vari parchi e quartieri della città di Ferrara. I controlli interforze, proprio nell’ottica di continuare a garantire la tranquillità della città, dal centro alla periferia, continueranno anche nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione sui crimini maggiormente impattanti sulla popolazione.

