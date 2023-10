Nuovo sistema per la radiologia

In Radiologia a Cento arriva il nuovo sistema telecomandato ed è l’Ausl ad annunciare che ‘ora gli esami sono più precisi e più sicuri per il paziente’. Un nuovo macchinario che l’Azienda illustra nel dettaglio. "Più performante e con un maggiore standard di sicurezza per il paziente – dice Ausl - Sono solo alcune delle caratteristiche del nuovo sistema radiologico telecomandato installato recentemente all’ospedale di Cento "SS. Annunziata"". Strumento prezioso arrivato grazie a fondi pubblici e termine dei lavori. "Il nuovo sistema, dal costo di circa 230mila euro, finanziati con fondi del Pnrr – proseguono – è arrivato nella Radiologia del nosocomio centese dopo che sono state eseguite le opere di ripristino dei locali dell’area radiologica, danneggiata dal maltempo che colpì la Città del Guercino la scorsa estate". E spiegano che è stato necessario anche un lavoro sui dipendenti. "Il sistema radiologico, che funziona grazie a una tecnologia all’avanguardia, inoltre ha richiesto un’adeguata formazione del personale che esegue le radiografie"