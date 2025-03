Nuovo sito internet con le prenotazioni online

Il Comune di Poggio Renatico ha un nuovo sito internet, con le informazioni per rapportarsi con la pubblica amministrazione. Il portale offre la possibilità di prenotare un appuntamento con gli uffici, segnalare un disservizio nel territorio oppure richiedere online ulteriori servizi digitali messi a disposizione dal tuo Comune, senza doversi recare allo sportello: basta avere a disposizione lo Spid oppure la Cie. Sul nuovo sito si possono trovare tutti i luoghi d’interesse per scoprire e vivere il territorio comunale, le associazioni attive e le loro iniziative. Nel portale c’è anche una sezione argomenti con i contenuti, le informazioni e i documenti del sito vengono organizzati e categorizzati in base all’argomento che trattano. Nel portale i visitatori trovernno anche video-pillole su temi legati al mondo del digitale e della Pubblica Amministrazione per conoscere più da vicino il mondo degli enti locali e scoprire degli strumenti utili per interagire con essa. Inoltre viene spiegato come effettuare pagamenti con Pagopa. Il Comune spiega a cosa è dovuto il restyling del sito: "Ebbene sì, la normativa prevede che tutti i siti degli enti pubblici locali siano uniformati a livello nazionale per offrirti un’esperienza d’uso di qualità e un sito facile ed accessibile a chiunque. Informazioni chiare e servizi online semplici ed accessibili ti consentono di conoscere e sfruttare al meglio le iniziative e i servizi del tuo Comune. È per questo che il nuovo sito è stato studiato e realizzato per organizzare in modo efficiente le informazioni". Il portale vuole essere una finestra aperta sulla comunità, un modo per veicolare le informazioni dell’amministrazione con chiarezza.

cl.f.