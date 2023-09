Nuovo spazio studio archeologico

Domenica alle 15.30, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara inaugurerà il nuovo spazio studio nell’area archeologica di Spina. L’evento si inserisce nelle giornate europee del patrimonio (GEP). "Una nuova importante tappa del percorso di ricerca che il Comune di Comacchio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio stanno costruendo insieme – dichiara l’assessore alla Cultura Emanuele Mari –. Un intervento durato pochi mesi, quello alla ‘Ex Casermetta’, che consentirà ora di avere sul nostro territorio, al limite dell’area archeologica di Spina, una base operativa per esperti e ricercatori impegnati sul nostro territorio". L’area denominata ‘Ex casermetta della Guardia di Finanza’, in prossimità del Cippo Folegatti, è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione, partito in primavera, che ha visto il rifacimento dell’edificio ex novo. Per l’occasione, a partire da oggi e fino a domenica, sarà possibile partecipare a visite guidate allo scavo in concessione nell’abitato di Spina, a cura dell’Università di Bologna. Le visite di oggi e domani, con partenze ogni ora, saranno organizzate dal Comune di Comacchio e si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. La partecipazione, riservata a massimo 30 persone, sarà gratuita con necessità di prenotazione all’Ufficio Informazione Turistica 0533-314154 - [email protected].