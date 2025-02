Nuovo sponsor, ecco Edilizia Marchetti

Il bilancio della Spal contro il Pescara è estremamente negativo: sei vittorie, altrettanti pareggi e ben 10 sconfitte in 22 incroci complessivi. Curiosamente però lo stadio Adriatico negli ultimi anni ha portato fortuna alla Spal, che ha espugnato il campo del Delfino negli ultimi due confronti diretti (nella stagione 2020-21 in serie B e quella 2023-24 in serie C). Particolarmente significativo è stato il successo ottenuto dalla squadra di Di Carlo poco più di un anno fa.

Il 13 febbraio 2024, il tecnico di Cassino ha ottenuto a Pescara la seconda vittoria di fila dopo il ritorno sulla panchina biancazzurra (1-2 con reti di Antenucci e Maistro). È stata la vittoria che ha lanciato la Spal verso la salvezza diretta, un obiettivo che quest’anno appare molto più complicato da centrare. Oggi come allora una delle poche certezze è rappresentata da capitan Antenucci, già arrivato a quota 11 reti.

SPONSOR. Arriva un nuovo sponsor sul retro della maglia della Spal. A partire dal match contro il Pescara e fino al termine della stagione, il logo di Edilizia Marchetti sarà infatti presente sul ‘back’ delle maglie della squadra di Baldini. Edilizia Marchetti è una realtà consolidata nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione, e si distingue per la qualità dei suoi servizi e prodotti, che da anni soddisfano le esigenze dei professionisti del settore.

s.m.