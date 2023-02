L’Asp del Delta Ferrarese domani aprirà a Codigoro lo Sportello Caregiver. Si tratta di un servizio dedicato ai bisogni di assistenza delle famiglie che hanno in carico persone non autosufficienti e che si pone, in particolare, l’obiettivo di fornire informazioni, orientamento e supporto ai caregiver. Lo sportello avrà anche la funzione di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di assistenti familiari sul territorio. L’Azienda dei Servizi alla Persona (Asp) del Delta ha affidato la gestione dello sportello al Consorzio Tecla, agenzia per il lavoro di cui fa parte anche la Cooperativa Cidas. Lo sportello, che si trova presso la sede di Asp del Delta in via della Resistenza 3a a Codigoro, sarà aperto al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 a partire dal 15 febbraio. Per prenotare un appuntamento, è possibile chiamare il numero 370-3144913 negli stessi orari di apertura dello sportello, o scrivere a: [email protected] Per informazioni: Servizio Sociale Territoriale anziani, 0533-728611.