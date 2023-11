Ferrara: nuovo studentato all’Ippodromo, la biblioteca dedicata a Federico Aldrovandi

Ferrara, 9 novembre 2023 – Un nuovo studentato a Ferrara: via libera al maxi finanziamento ministeriale di 13,1 milioni di euro a seguito della candidatura da parte dell’Università di Ferrara per il nuovo studentato nel complesso dell’Ippodromo comunale, per dare una risposta concreta all’esigenza di alloggi per universitari.

I fondi, grazie alla compartecipazione economica e agli accordi sviluppati da Comune, Unife e Regione Emilia-Romagna, porteranno l’investimento complessivo a oltre 17 milioni di euro. L’intervento, a cui è stato è stato assegnato un punteggio di 56,70 che ha permesso di raggiungere il terzo posto nella graduatoria nazionale su 136 candidature complessive, nonché il primo a livello regionale.

Il finanziamento sblocca accordi già definiti tra Comune e Università.

Nello specifico: il Comune, in base a specifica convenzione, concederà l'edificio principale e due scuderie a Unife, che assumerà l’intera gestione dell’intervento di restauro e risanamento conservativo per il quale ha stanziato sul proprio bilancio ulteriori 3,2 milioni di euro che si sommano ai 500.000 euro di fondi comunali e 233.000 euro di contributo regionale.

Saranno realizzati 119 alloggi per studentesse e studenti con biblioteca, caffetteria, spazi di aggregazione e una sala polifunzionale.

“Una bellissima notizia che attendevamo da anni e che abbiamo sollecitato a questo governo, ottenendo risposta positiva - spiega il sindaco Alan Fabbri -. Come già annunciato in occasione dell’inaugurazione del parco delle “Corti di Medoro”, a ottobre 2020, intitoleremo la nuova biblioteca a Federico Aldrovandi. Questi luoghi saranno popolati da giovani, come giovane era Federico, alla sua memoria vogliamo consegnare questo luogo come luogo della conoscenza e del futuro”.

Commenta la Rettrice Laura Ramaciotti: “Accogliamo questa notizia con grandissima soddisfazione, soprattutto per gli importanti benefici che ricadranno sulla nostra comunità universitaria e sul territorio: non si tratta solo di un intervento di conservazione e valorizzazione di un fabbricato in disuso, ma di un’operazione che attiverà una nuova rete di relazioni e migliorerà il contesto sociale e ambientale dell’intera area cittadina”.

Le 32 carrozze presenti nel complesso - di proprietà della Regione Emilia-Romagna - dovranno essere trasferite per consentire i lavori, d'intesa con la Soprintendenza, trattandosi di beni tutelati dal valore storico. Si lavorerà al fabbricato principale, che non impatta sui cavalli, e in due vecchie scuderie abbandonate che saranno convertite ad alloggi, sala polifunzionale (sala studio, aggregazione e piccole conferenze) e caffetteria. Le altre scuderie continueranno ad essere utilizzate per il trotto e l'incremento ippico.