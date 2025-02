Nuovo totem al punto prelievi. Gestirà gli accessi e le code

Dal 19 febbraio entrerà in funzione presso il Punto Prelievi della Casa della Comunità di Bondeno il totem per la gestione degli accessi secondo l’appuntamento erogato. Il dispositivo, già attivo per la gestione delle code di attesa, con la nuova configurazione sarà in grado di gestire l’accesso al prelievo nel rispetto dell’orario di appuntamento. A tal proposito si ricorda all’utenza di accedere alla struttura preferibilmente con circa 10/15 minuti di anticipo rispetto all’orario del proprio appuntamento. Il totem multimediale, integrato e aggiornato con i più recenti software e posizionato all’ingresso del Punto Prelievi, permetterà all’utente la selezione dell’opzione desiderata ed il conseguente ritiro del ticket con il codice per la chiamata sui monitor presenti nelle sale d’attesa, che indicheranno l’ambulatorio presso il quale recarsi.

Questa modifica organizzativa è stata comunicata a tutti gli assistiti prenotati, indicandola negli appuntamenti stampati dal Cup e sui promemoria caricati sul fascicolo sanitario elettronico. L’indicazione è stata inoltre fornita con adeguato anticipo a tutte le farmacie Cup che possono prenotare gli esami.