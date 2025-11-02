Nuovo viaggio in Kenya per aiutare i bimbi

Hanno caricato l’auto e sono partite ieri mattina da Lagosanto le sorelle laghesi Maddy e Manuela Rolfini per un nuovo viaggio a Watamu in Kenya, ma anche qualche giorno di meritate ferie in quel paese che ormai considerano la loro seconda casa. Un luogo nel quale questa volta porteranno 92 chili di vestiti, scarpine e materiale scolastico per i piccoli di quella località africana, ma anche acquisteranno sul posto cibi da distribuire alle persone bisognose con poche possibilità di aiuti, ma anche nelle capanne sparse nei dintorni di Watamu. Documenteremo tutto, anche con filmati, proprio per rispondere indirettamente a qualche critica inopportuna sui social dai "soliti denigratori". Le due ragazze si sentono sicure quando vanno a Watamu poichè possono contare su un amico africano che lavora sei mesi in Italia e poi torna nella sua terra. "Ormai - affermano Maddy e Manuela, titolari di un centro estetico e studio massaggi del Lido Spina - sentiamo questa terra come la nostra seconda casa e abbiamo creato amicizie e legami con molte mamme e bimbi del luogo. E’ il loro sorriso e la gioia che esprimono quando ricevono qualcosa a darci la carica per andare avanti e non smettere di proseguire in quello che consideriamo un piccolo aiuto a chi ha bisogno, consce che non sarà una soluzione ma certamente meglio. Che parlare e non fare nulla. Grazie a tutte le persone che ci portano vestiti o altro che poi noi facciamo arrivare una o due volte l’anno in Africa". Uno dei prossimo viaggi è già previsto per febbraio con altri 8 amici sempre per portare gioia e solidarietà a chi ne ha bisogno.

cla. casta.