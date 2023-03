Nutrie e piccioni, autorizzato l’abbattimento

Nutrie e piccioni. Sono l’incubo che segnalano molto agricoltori. Il sindaco Simone Saletti, forte anche di aver vinto il ricorso al Tar di un’associazione ambientalista due anni fa, rimarca e rilancia. Con due ordinanze, pubblicate sull’albo pretorio, ha autorizzato i coadiutori, che sono persone che vengono autorizzate e che sono in possesso di un apposito tesserino, ad effettuare operazioni di prelievo di colombi e piccioni di città e di limitazione della popolazione della nutria.

"Sia per i piccioni che per le nutrie – premette - si tratta di animali che creano pericoli potenziali o reali ai cittadini, agli imprenditori e agli agricoltori". Se intanto si procede pubblicando regole e calendari che aprono alle autorizzazioni di abbattimento, il sindaco ci tiene a precisare che "Nel corso del 2021, un’ordinanza del tutto similare fu impugnata al Tar dall’associazione Animal Liberation, e a seguito della sentenza (la numero 49621) il ricorso è stato rigettato – spiega Saletti –, riconoscendo così implicitamente la correttezza dell’operato del Comune". Le ordinanze hanno una validità temporale limitata e sono finalizzate a dare efficacia ai metodi ecologici già previsti dal Piano regionale quinquennale al quale, negli atti, fanno continui riferimenti.

"La presenza di piccioni nei centri urbani può causare un’emergenza ambientale e sanitaria per l’uomo – spiegano dagli uffici comunali - in quanto veicolo di microrganismi patogeni e di proliferazione di batteri conseguenti al loro guano". Ci sono anche le nutrie. Le ordinanze infatti sono distinte.

"La proliferazione incontrollata delle nutrie rappresenta una minaccia per la tenuta delle arginature – sottolinea il sindaco - per la viabilità ordinaria lungo le strade e per la tutela della biodiversità". Le ordinanze aprono agli abbattimenti da domenica 2 aprile. In conseguenza di tutto ciò, sino a domenica 2 aprile. I coadiutori muniti di regolare abilitazione e autorizzazione potranno sparare o catturare con gabbie e trappole i colombi e i piccioni di città, e potranno catturare e abbattere le nutrie anche nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, in prossimità delle arginature dei canali o dei fiumi pensili, e nelle adiacenze delle strade. A sostegno di un intervento che il sindaco ritiene indispensabile, spiega che: "ci sono le segnalazioni di numerosi agricoltori, imprenditori e semplici cittadini", conclude il sindaco.

Claudia Fortini