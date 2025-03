“Nutrie, invasione fuori controllo. Per sparare serve il numero verde”

Goro (Ferrara), 28 marzo 2025 – “Sparare alle nutrie, una missione quasi impossibile. Devi fare anche il numero verde”, scuote la testa Luca Cinti, agricoltore, cacciatore e coadiutore. Il suo terreno a cavallo tra i comuni di Codigoro, Comacchio e Lagosanto. Là dove il Po di Volano fa una curva. “Questo è il paradiso delle nutrie, il loro covo”. Fausto Gianella, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione, presenterà un’interpellanza. Obiettivo, consentire agli agricoltori di difendere i loro terreni.

Che numero verde?

“Sì, vedi un gruppo di nutrie sul tuo terreno che prendono il sole? Per andare a spararle finisci nelle sabbie mobili della burocrazia”

Ma il telefono?

“Ci arrivo. Allora, tu le vedi che stanno banchettando con i germogli di granturco. Se vai a sparare devi comunicarlo con un numero verde. Devi dire chi sei, in quale zona sono le nutrie. Ma come si fa? Ed è solo la ciliegina”

C’è altro?

“Cominciamo dall’inizio. Per prima cosa devi avere il porto d’armi. E fin qui va bene, è giusto. Poi devi anche conseguire la licenza di caccia. Ci vogliono mesi per studiare, per superare l’esame, tra l’altro c’è anche un costo da sostenere. Ma io mi chiedo, perché bisogna avere la licenza di caccia per sparare ad una nutria? Non è una specie cacciabile, è un animale invasivo. Così è impossibile intervenire per debellare questo animale. Ma non è ancora tutto”

Cosa manca?

“Il comune deve emanare un’ordinanza che autorizza la caccia alla nutria”

Altro?

“Sì, devi avvertire il capozona. E’ lui a comunicare ai carabinieri che in campagna c’è una persona con il fucile che sta andando a sparare le nutrie”

E quel numero verde?

“Come ho detto, devi comunicare chi sei, la zona. Poi c’è una maschera, un modulo, devi compilare anche quello. Ci sono una serie di ’campi’, il tuo indirizzo email, il comune, la località. Devi riempire quei campi. Servono più documenti per una nutria che per un safari in Africa all’elefante”

Il proprietario di un terreno con il porto d’armi non può sparare?

“No, assolutamente no. Deve avere quei requisiti che ho elencato. Si badi bene che girare con un fucile in campagna se non si è autorizzati è grave, parliamo di sanzioni penali”

E’ andato alla manifestazione di protesta degli agricoltori contro le nutrie?

“Sì, ci sono andato. C’erano una ventina di cacciatori, gli altri erano agricoltori. Vanno autorizzati, se hanno il porto d’armi, deve essere consentito loro di sparare”

Fanno danni così ingenti?

“Danni? E’ un disastro. Gli argini sono un colabrodo, non riusciamo a coltivare il riso per i danni che provocano. Dobbiamo ripararli ogni giorno. Bucano il terreno, pascolano nei campi dove germogliano le piantine. Bene seguire qualche lezione per diventare coadiutore, ma basta con tutta questa burocrazia per sparare ad un topone”.