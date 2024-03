Nutrie, piano da 100mila euro. Già abbattute oltre 44mila : "Monitoraggio più frequente"

Il prefetto Massimo Marchesiello e l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi insieme per fare il punto della situazione sugli interventi di eradicazione della nutria nella provincia di Ferrara.

Se n’è parlato, ieri pomeriggio, a Palazzo Giulio d’Este. All’incontro la comandante della polizia provinciale Roberta Artioli, il dirigente della locale Polizia di Stato Sergio Russo, il presidente del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara Stefano Calderoni ed i vertici delle segreterie provinciali di Coldiretti, Confagricoltura e Cia. L’incontro ha rappresentato l’occasione per affrontare con approccio pragmatico l’annoso problema dell’emergenza nutrie in un territorio, quello ferrarese, particolarmente favorevole sotto il profilo morfologico per la proliferazione dell’animale, con un reticolo di corsi d’acqua esteso per circa 4.200 chilometri. Mammi, in particolare, ha sottolineato l’attenzione con la quale la Regione sta affrontando questa emergenza, sia per quanto riguarda i danni all’agricoltura che ne derivano sia sotto il profilo della sicurezza idraulica (scavo degli argini). Per questa ragione solo nel 2024 sono stati stanziati 100mila euro di fondi regionali per attuare il Piano di controllo integrato, che prevede, tra l’altro, l’utilizzo di armi da fuoco per l’abbattimento dell’animale. La polizia provinciale di Ferrara, aderendo al progetto

sperimentale di abbattimento della nutria con la più efficace carabina ad aria compressa calibro 22, nel solo 2023 ha eliminato, con i suoi 350 coadiutori, 44.115 capi, sostanzialmente il 50% del numero complessivo di quelli abbattuti sull’intero territorio regionale. Nel riconoscere gli sforzi fin qui compiuti dalla Regione sul fronte del contrasto alla proliferazione della nutria, le associazioni degli agricoltori hanno evidenziato ulteriori problemi per i raccolti causati dalla più recente, abnorme proliferazione di colombaccio ed oca selvatica. L’assessore Mammi ha assicurato che queste più recenti problematiche saranno oggetto di doverosi approfondimenti e valutazioni nel rispetto del complesso di norme che regolano la materia. La riunione si è conclusa con l’impegno di tutte le componenti coinvolte a procedere ad un attento monitoraggio del fenomeno, attraverso più frequenti momenti di confronto e analisi dei risultati ottenuti rispetto alle indicazioni del citato Piano regionale di controllo.