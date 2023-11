Nutrizione e buone pratiche nello sport: gli incontri

Una sala ‘Alda Costa’ gremita, ha ospitato il primo dei tre appuntamenti organizzati dal Centro Nuoto Copparo nell’ambito dell’iniziativa ‘Approfondimenti per lo sport’. Si tratta di tre incontri, con atleti e genitori, che mettono al centro della discussione alcuni dei temi più importanti che permeano l’attività agonistica a livello giovanile e non solo. "Abbiamo voluto dare ad atleti e genitori delle nostre squadre alcuni stimoli nuovi, che possano arricchire il bagaglio sportivo e la consapevolezza di atleti e genitori nello svolgimento di un’attività impegnativa com’è quella agonistica", ha sottolineato il presidente del Centro, Diego Petrucci. Il primo approfondimento dal titolo ‘Disciplina, convinzione e focalizzazione, gli ingredienti di una mentalità vincente’ è stato tenuto dal professor Marco Zamboni, allenatore d’impresa, mental coach ed ex allenatore professionista di nuoto, che ha cercato di evidenziare quanto l’approccio mentale sia alla base di un risultato agonistico di qualità. Il secondo, ‘Prevenire è meglio che curare’, si svolgerà il 10 novembre alle 20.30 e sarà tenuto da Roberto Roveri, chinesiologo e fisioterapista, noto per aver seguito molte delle squadre professioniste di Ferrara. Il terzo incontro, invece, il 17 novembre e sarà incentrato su ‘Alimentazione e integrazione’: la tematica sarà trattata da Daniele Matteotti.