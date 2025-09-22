Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSergio Rossi scarpeIn fila dalle 5Classifica ricchiAutista busIl dolore del padre
Acquista il giornale
CronacaNuvolari, tutti in piedi. Spettacolo garantito dalle auto d’epoca
22 set 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Nuvolari, tutti in piedi. Spettacolo garantito dalle auto d’epoca

Nuvolari, tutti in piedi. Spettacolo garantito dalle auto d’epoca

Il fascino delle auto d’epoca ha illuminato ancor di più la splendida mattinata domenicale ferrarese. Proprio la nostra città, ieri,...

Il fascino delle macchine storiche non tramonta mai: tanti i ferraresi al passaggio

Il fascino delle macchine storiche non tramonta mai: tanti i ferraresi al passaggio

Il fascino delle auto d’epoca ha illuminato ancor di più la splendida mattinata domenicale ferrarese. Proprio la nostra città, ieri, ha accolto nuovamente il passaggio del Gran Premio Nuvolari, con 290 equipaggi provenienti da tutto il mondo. I mezzi hanno attraversato il cuore di Ferrara con il tradizionale controllo orario in piazza Castello e le attese prove cronometrate in piazza Ariostea.

"La nostra tappa – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese – è molto apprezzata e per noi costituisce sempre una vetrina prestigiosa, un’opportunità di attrazione e promozione delle eccellenze del territorio".

A scrivere ancora una volta la storia delle gare di regolarità – l’arrivo è stato sempre a Mantova – sono stati Andrea Vesco e Roberto Vesco, equipaggio italiano numero 7, che con la loro splendida Fiat 508 S del 1935 hanno conquistato la vittoria. Si tratta del dodicesimo trionfo al Nuvolari, un risultato che conferma la loro straordinaria dedizione e la profonda sintonia con una competizione unica al mondo.

"Il mio primo GP – così Andrea Vesco, driver – è stato nel 1999. L’ho sempre ammirato perché rappresenta il mix perfetto tra competizione, chilometri e prove di gara. Qui sono presenti i migliori regolaristi, non solo d’Italia ma del mondo, ed è uno stimolo straordinario per dare il massimo. Questa vittoria dimostra che pilota, navigatore e vettura hanno funzionato in perfetta armonia".

Secondo posto occupato dall’equipaggio argentino numero 6 di Tonconogy e Tonconogy, con una Alfa Romeo 6C 1750 Spider Zaga del 1931 e terzo l’equipaggio mantovano numero 8, Aliverti e Merlo su una Fiat 508 C del 1937. Il Nuvolari ha avviato nel 2020 l’iniziativa “Green” per promuovere la sostenibilità ambientale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Fiat